Champions League 2023 2024 | secondo turno preliminare | tabellone e accoppiamenti

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La Uefa a Nyon ha sorteggiato glie ildeldi. Si gioca il 25/26 luglio (andata) e il 1°/2 agosto (ritorno). Il Galatasaray entra in scena in questodeldel torneo. Proprio come altre big, come il Copenaghen, Dinamo Zagabria e il Ferencvaros. Nel percorso piazzate, le sfide tra Dnipro e Panathinaikos e tra Servette e Genk. Percorso Campioni Group 1 Žalgiris Vilnius (LTU) vs Galatasaray (TUR)Ludogorets (BUL) vs Olimpija Ljubljana (SVN) Raków Czestochowa (POL) vs Qaraba? (AZE) Group 2 KÍ Klaksvík (FRO) vs Häcken (SWE) HJK Helsinki (FIN) vs Molde (NOR) Winners of match 8: Breidablik (ISL) / Winners of the ...

... Sky Sport Calcio (202) e in streaming su NOW telecronaca Andrea Marinozzi Ora puoi guardare lo sport di Sky in streaming! Iscriviti a NOW per guardare F1®, MotoGP™ UEFA, ...Versione FULL " 23 Gare: valido per assistere alle 19 gare interne di Serie A, agli Ottavi di Finale di Coppa Italia e a tutte le gare interne del Group Stage di Uefa. 2. Versione ...Angelo PeruzziImpossibile, per i tifosi bianconeri, andare a dimenticare Angelo Peruzzi; l'estremo difensore è stato uno dei grandi protagonisti della1995/1996 quando i bianconeri, ...

Champions League, playoff: avanti Qarabag e Ludogorets, Ferencvaros out - Sportmediaset Sport Mediaset

Lettoni vittoriosi all'andata per due reti a zero, strada in salita quindi per la compagine islandese che si gioca tutto nel suo stadio ...Lettoni vittoriosi all'andata per due reti a zero, strada in salita quindi per la compagine islandese che si gioca tutto nel suo stadio ...