Champions League 2023 2024 | risultati primo turno di qualificazione | impresa del KI | eliminato il Ferencvaros

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Nella serata deldidispicca l’del KI, club delle Far Oer, che ha battuto a sorpresa 3-0 il, conquistando laper il prossimo. Avanza anche il Qarabag, che batte nel match di ritorno il Lincoln Red Imps 4-1 dopo il 2-0 delconfronto. L’Astana elimina la Dinamo Batuni col 2-1 nel match di ritorno, mentre l’Olimpija Ljubljana ha avuto la meglio nel doppio confronto sul Valmiera (4-2 il risultato aggregato). Tutto facile anche per lo Slovan Bratislava contro lo Swift (2-0 nel ritorno, 1-1 l’andata). Avanza il Ludogorets (4-0 nel secondo match contro il Ballkani). L’HJK ha ottenuto il ...

Champions League, playoff: avanti Qarabag e Ludogorets, Ferencvaros out - Sportmediaset Sport Mediaset

Sorprese e conferme nel ritorno del primo turno preliminare di Champions League. Nessun problema per il Qarabag, che stende 4-0 il Lincoln Red Imps. Colpo clamoroso invece del Klaksvikar Itrottarfelag ...Dopo l'annuncio da parte della UEFA della candidatura di Milano come sede della finale di Champions League per il 2026 o il 2027, emergono già i primi dettagli sull’impatto ...