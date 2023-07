Centri implantologici Tramonte | Partendo per le vacanze | non dimenticate i denti

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 19 luglio 2023) È quel periodo dell’anno: l’estate! Lo abbiamo aspettato a lungo, programmato, immaginato. E adesso ci prepariamo a viverlo nel migliore dei modi: spulciamo la lista delle cose da mettere in valigia, stampiamo biglietti e itinerari. Se andiamo all’estero, ci chiediamo se abbiamo tutto ciò che serve (che prese elettriche useranno?), se torniamo nel solito, amato posto, siamo curiosi di sapere se qualche novità ci attende. Ci prodighiamo per non dimenticare nulla. Una cosa importante da ricordare, tra tutte, è di non trascurare la salute deie del sorriso. Un fenomeno piuttosto comune quando si parte, si cambiano ritmi e abitudini, si trovano riferimenti nuovi. Abbracciare il nuovo e uscire dai ripetitivi schemi quotidiani è bello e sano, ma una sola routine va mantenuta: l’igiene dentale. Ricordiamoci di lavare inel modo giusto, tre volte ...