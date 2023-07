Celta Vigo | shock Santi Mina | pesante condanna per abusi sessuali

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Una notiziasconvolge la Liga Spagnola., attaccante del, è statoto a 4 anni di carcere per. A nulla è valso il ricorso dell’attaccante 27enne che era stato accusato di aver abusato sessualmente una donna in un camper ad Almeria nel 2017. Secondo quanto riportato da “Relevo”,ha visto confermata la suaa 4 anni ed è stato costretto a pagare alla vittima 25.000 euro di danni. Il ricorso del giocatore era basato su alcune incoerenze nella testimonianza della vittima, ma è stato respinto poichè tali contraddizioni sono state giudicate ‘irrilevanti’. La difesa aveva fatto appello anche giudicando ‘false’ le motivazioni della vittima che, secondo gli avvocati ...

attaccante rientrato recentemente al Celta Vigo dopo un prestito in Arabia Saudita, per aver abusato sessualmente di una donna a Mojacar. A riferirlo è il quotidiano AS. IL FATTO - La pena è stata

Celta Vigo, abusi sessuali: Santi Mina condannato, adesso rischia il licenziamento

Santi Mina, attaccante spagnolo del Celta Vigo, è stato condannato a 4 anni di carcere per abusi sessuali nei confronti di una donna. La Corte Superiore di Giustizia dell'Andalusia ha confermato la condanna a quattro anni di reclusione inflitta dal Tribunale provinciale di Almeria a Santi Mina, attaccante rientrato recentemente al Celta Vigo