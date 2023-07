Cedolino della Pensione Inps Agosto 2023

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Adalcuni pensionati potrebbero trovare una gradita sorpresa sul. Dopo il pagamento a luglioquattordicesima mensilità, delle integrazioni previste dalla Legge di Bilancioe degli arretrati riguardanti gli aumenti delle pensioni minime, questo mese è in arrivo anche il pagamento dei rimborsi modello 730. Importopiù alto A proposito del pagamento degli arretrati bisogna fare un chiarimento. Sebbene il pagamento di questi sia stato disposto già nel mese di luglio, non tutti gli aventi diritto, però, sono stati liquidati. La ragione è legata principalmente alla difficoltà da parte dell’alla lavorazione, per tempo, di tutte le pratiche. Quindi, per il mese di ...

Per alcuni pensionati, oltre al rimborso Irpef, arriveranno con ildi agosto 2023 anche gli arretrati legati alla rivalutazionepensione calcolata sulla base dell'andamento dell'

Cedolino pensione più ricco ad agosto per molti titolari di rendita Inps. Sono infatti in arrivo i primi conguagli fiscali Irpef dello scorso anno per coloro che…