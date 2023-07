Cede terrapieno a Castellammare | sgomberate dieci famiglie

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn via Salita Quisisana, adi Stabia (Napoli) dove erano in corso autorizzati lavori di demolizione di un fabbricato, si è verificato il crollo di un muro di contenimento di unche ha interessato indirettamente anche il fabbricato adiacente. Sul posto Polizia, vigili urbani, vigili del fuoco e tecnici del Comune didi Stabia. L’area è interdetta, mentre si sta prondo a tutte le verifiche necessarie per accertare le conseguenze del crollo. Disposto, con ordinanza della Commissione straordinaria, lo sgombero del fabbricato adiacente che è stato raggiunto dallo smottamento: l’amministrazione comunale si sta facendo carico della sistemazione di 10 nuclei familiari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.