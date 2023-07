Cecina | sindaco fermato dai carabinieri con cocaina in auto

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Samuele Lippi,di(Livorno) è statocon la suadaidurante un controllo a Riparbella, nel Pisano, e trovato in possesso di una piccola quantità di. Per il primo cittadino è scattata la segnalazione alla Prefettura e il ritiro della patente

Affinché possa dedicarsi a se stesso lasci il suo incarico 'Ildi, Samuele Lippi, è stato segnalato alla prefettura per possesso di cocaina seppure in quantitativi minimi. I ...Guai per Samuele Lippi ,di, provincia di Livorno. L'esponente del Partito Democratico è stato fermato con la cocaina sulla strada provincia per Riparbella, nel Pisano. Il controllo risale allo scorso lunedì: ...Ildi(Livorno), Samuele Lippi, mercoledì 19 luglio ha comunicato alla Giunta di essere stato fermato in auto da una pattuglia dei carabinieri nella zona di Riparbella (Pisa) per un ...

Sindaco di Cecina Samuele Lippi trovato in auto con cocaina: eletto col Pd, il suo lungo post su Facebook Virgilio Notizie

Cecina (Livorno) 19 luglio 2023 – Tenerini (FI): Umanamente vicina a Lippi. Affinché possa dedicarsi a se stesso lasci il suo incarico “Il Sindaco di Cecina, Samuele Lippi, è stato segnalato alla ...Il sindaco di Cecina (Livorno) Samuele Lippi sarebbe stato fermato con la sua auto dai carabinieri durante un controllo, lunedì scorso, a Riparbella, nel Pisano, e trovato in possesso di una piccola ...