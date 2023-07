Cecilia Rodriguez è incinta? La foto con Ignazio e il pancino in vista manda in tilt i fan | «Si vede»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 19 luglio 2023) llsembra molto evidente, l’ufficialità non scatta ancora.? Dagli ultimi scatti pubblicati dalla showgirl sembrerebbe proprio di sì. Davanti allo specchio, abbracciata dal suoMoser, entrambi posano le mani sul ventre di Cechu che appare gonfio, come fosse ai primi mesi di gravidanza, e sorridono felici.»Fan in delirio dopo aver visto questo scatto su Instagram, scrivono: «Secondo me seivedo un», «Evvivaaaaa la chechu è in dolce attesa !!», «La mano di lui sulla pancia di solito e’ un segno…» si legge. Non è la prima volta che aviene accostata una gravidanza, ma poi sempre smentita dallesuccessive. Sarà così anche stavolta? Fatto sta che il matrimonio con ...