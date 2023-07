C'è anche la Juve nella corsa per Walker | il City tiene duro | c'è un'altra pretendente

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La situazione di Kyleè in evoluzione. Il Bayern Monaco stringe per averlo e, come riporta Telegraph, sulle sue tracce c'è...

Generosonel fare lavoro sporco spalle alla porta: Turco è arrivato allanel 2019, dal Genoa . Quest'anno ha realizzato 13 gol e 8 assist con la Primavera allenata da Paolo Montero....dello Stoccarda E' derby della Mole di calciomercato trae Torino per Mavropanos, difensore dello Stoccarda. Come riferito da Calciomercato.com il difensore centrale è finito nel mirino...Cuadrado, per anni pilastro della, deve conquistare i suoi nuovi tifosi, che non nascondono la ...(Web Info) Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare

Juventus, Rabiot sul rinnovo: "Allegri mi mandava messaggi anche in vacanza" Sky Sport

"L’U.C. Sampdoria comunica il proprio disimpegno dal calcio femminile professionistico. La Sampdoria tornerà a investire nel calcio femminile, che sarà anche cardine ...La sessione estiva del calciomercato non si è fermata nemmeno oggi, mercoledì 19 luglio: ecco le trattative più interessanti ...