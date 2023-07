Cattiva coscienza | video intervista a Filippo Scicchitano e Davide Minnella | «L’importanza dell’errore»

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La nostra, co-protagonista e regista di, atipica commedia romantica in salsa sci-fi con Matilde Gioli e Francesco Scianna, in uscita al cinema Vi presentiamo la nostra, co-protagonista e regista del film(leggi la nostra recensione), con Matilde Gioli e Francesco Scianna. Ci hanno raccontato di questa atipica commedia romantica in salsa sci-fi, del lavoro fatto, del personaggio di, delle loro personali incoscienze ed ...

"Le donne hanno laabitudine di cascare ogni tanto in un pozzo, di lasciarsi prendere da ... senz'anima e di cui vediamo ogni giorno la degenerazione aggressiva e violenta o prendere...Marco Giusti per DagospiaChe vediamo stasera Intanto è arrivato in sala un film italiano, '', diretto da Davide Minella, scritto da Stefano Sardo con Francesco Scianna, Matilde Gioli, ...... porre fine allaabitudine di utilizzare i corsi d'acqua come cestino per i rifiuti far ... Se non prendiamodi essere tutti parte della soluzione continueremo ad essere parte del ...

VIDEO | Davide Minnella e Filippo Scicchitano raccontano Cattiva Coscienza The Hot Corn Italy

