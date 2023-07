Cattiva coscienza | la recensione | istinto vs ragione per una commedia originale

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ladi: Davide Minella dirige unadal tocco fantasy, immaginando le coscienze come se fossero degli esseri umani. Funziona, nonostante ci siano ben pochi sussulti. Protagonisti del film Francesco Scianna, Matilde Gioli, Filippo Scicchitano, Beatrice Grannò. Ad un certo punto, pensiamo tra noi e noi: "Ma questo è Inside Out all'italiana!". Perché l'ispirazione, pur soffusa, pare arrivare direttamente da lì:di Davide Minella immagina infatti la(appunto) come un'enorme ufficio, in cui operano - più o meno alacremente - le nostre rispettive coscienze (umanizzate) che ci spingono a fare sempre la cosa più giusta. Un'intuizione forse debitrice, ma senza dubbio interessante perché la prospettiva viene ribaltata ...