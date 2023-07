Catalogo Disney+ e Star | film e serie tv a luglio 2023

...) che ora è tornato dietro alla mdp per la serie in 7 episodi appena messa in esclusiva a... Il dominio della/Marvel nel panorama contemporaneo cinematografico fa chiaramente parte di ...Aggiungendo che la mossa di avere unesclusivo su+ si è rivelata finora vincente per la società. Il cambio di rotta sembrerebbe comunque non incidere sui titoli Marvel e soprattutto ......subito a divertirti ed emozionarti con tantissimi contenuti sempre freschi a. L'intrattenimento di questo servizio è davvero speciale perché hai film, serie TV, show e documentari di, ...

Disney+: il catalogo con le prossime uscite a luglio 2023 Team World

Fra le nuove aggiunte del catalogo di Disney Plus troviamo anche i primi tre film del franchise di Men in Black: ecco i dettagli!Crater, sci-fi targato Disney+, è stato rimosso dalla piattaforma streaming senza alcun preavviso. Su Twitter, quindi, si è scatenata una piccola rivolta social.