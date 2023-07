Cassonetti come piscine | docce in piazza e ambulanze come taxi | tutte le provocazioni dei giovani stranieri in Italia

... mentre si moltiplicano in presenza di condizioni favorevoliil forte caldo. Non solo. L'accelerazione del processo di decomposizione dei rifiuti lasciati sotto il sole pressoo ...Ma tutto è rimastoprima, indubitabilmente. Perché i problemi vanno segnalati, si manifestano buoni propositi per risolverli ma poi non si risolvono veramente. Vogliamoper ...... mentre per le strade cumuli di rifiuti stazionano vicino ai. E i medici lanciano l'... Il Comune sembra un po' in difficoltà sotto questo aspetto, quindi secondo me,successe a Napoli, è ...

Cassonetti come piscine, docce in piazza e ambulanze come taxi ... ilGiornale.it

Praticamente si tratta di numeri da periodo influenzale. ALLARME TOPI L'afa peggiora la situazione dei cassonetti che straboccano rifiuti, ad alzare l'allerta è Antonio Magi, presidente dell'Ordine ...Fabriano – Nuova presa di posizione di Pino Pariano che chiede una “Urgente disinfestazione dei cassonetti della spazzatura”.