Caso Orlandi | la pista del giornalista Nicotri a colloquio con i pm vaticani | «Prima la violenza sessuale | poi l’omicidio»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 19 luglio 2023) «Laamical-familiare è statisticamente la più diffusa ma è l’unica che in questonon si è voluta prendere in considerazione». Sono le parole di Pinoche ha seguito a fondo ildi Emanuelae ha dedicato 4 volumi sul, intervistato da Quotidiano Nazonale, ha avanzato un’ipotesi su quello che potrebbe essere successo alla giovane. Ipotesi che troverebbero riscontro anche in quanto sostenuto da Alessandro Diddi, titolare dell’inchiesta vaticana voluta da Papa Francesco a 40 anni di distanza dalla scomparsa di. SecondoEmanuelanon sarebbe stata stata rapita, che si chiede: «Possibile che in un posto come quello, con il Senato ...