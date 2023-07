(Di mercoledì 19 luglio 2023) Responsabile dell’unità operativa di Psicologia clinica del Policlinico Gemelli di Roma, e a capo di un innovativo progetto sviluppato insieme a Unicef per la salute mentale dei, Daniela Chieffo fa luce sul disagio psicologico che può indurree prea compiere gesti estremi. E illustra come sia possibile affrontare con efficacia ipiù delicati, facendo al tempo stesso prevenzione a scuola e in famiglia

Casi di suicidio in aumento fra gli adolescenti. La psicologa: «La mente dei ragazzi è cambiata. Impariamo a cogliere i nuovi segnali di sofferenza» Vanity Fair Italia

