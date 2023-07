Casalnuovo | sequestrata autofficina meccanica per violazioni del testo unico ambientale

Un corpo senza vita e senza identità lungo una strada che unisce Pomigliano d'Arco e. Siamo in provincia di Napoli. In via Principe di Piemonte. Qui i Carabinieri, ieri ...è stata,...Un corpo senza vita e senza identità lungo una strada che unisce Pomigliano d'Arco e. Siamo in provincia di Napoli. In via Principe di Piemonte. Qui i Carabinieri, ieri ...è stata,...

Casalnuovo, riapre l’autofficina sequestrata: nuova denuncia Cronache della Campania

Quindici secondi per appiccare il rogo e fuggire, per distruggere l’opera installata in piazza Municipio e finire nei guai con la giustizia. Quindici secondi per bruciare e bruciarsi.