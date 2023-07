Caronte fa litigare i meteorologi | Classica estate No | caldo eccezionale

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) ?è un'ondata dio è il normale picco di un'normale? Il variegato fronte denon sembra concorde nel valutare la portata d questa settimana di afa e alte temperature sulla penisola. Hanno fatto discutere le parole del meteorologo di La7 Paolo Sottocorona che in video e in una intervista a Repubblica ridimensionano la portata dell'evento e mettono in guardia da una narrazione sensazionalistica del. "Anche oggi non ci sono stati 47 gradi", ha detto l'esperto in un video divenuto virale. A questa voce e ad altre sulla stessa linea sembra rivolto un'analisi apparsa oggi su 3BMeteo.it che invece sostiene il contrario, ossia che quale in atto "tutto può definirsi fuorché normale o ancora peggio '...