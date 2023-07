Carburanti | Antitrust avvia istruttoria contro sette compagnie

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Per l'Autorità Garante presunto cartello: le società si sarebbero coordinate per definire il valore della componente 'bio' deiper autotrazione L’ta un’nei confronti dipetrolifere: Eni, Esso, Ip, Iplom, Q8, Tamoil e Saras per presunto cartello nel settore deiper autotrazione. Le società si sarebbero coordinate per definire il valore della componente ‘bio’ deiper autotrazione. Lo rende noto l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’Autorità, si legge in una nota, “grazie ad una segnalazione arrivata tramite la propria piattaforma di Whistleblowing, hato un’nei confronti di Eni, Esso, Ip, Iplom, Q8, Tamoil e ...