Cara Serie A | quanto costi | i prezzi di Dazn salgono ancora e svelano il grande equivoco del calcio in tv

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tifosi italiani, aprite il portafogli: da agosto guardare il campionato costerà sempre di più. Dopo i contestati aumenti dello scorso anno, con il blocco della doppia utenza e le offerte maggiorate per utilizzare lo stesso account su dispositivi diversi, idisaliranno. Fino a 55,99 euro al mese per l’abbonamento plus, che scende a circa 40 euro a condizione di sottoscrivere un contratto bloccato per un anno intero. Un salasso, se pensiamo che al momento di lancio nel 2021 poteva costare anche solo 19,90 al mese. Le tariffe sono praticamente raddoppiate nel giro di due anni. Puntuale come l’esattore delle tasse, in estate arriva l’aumento. Era successo a giugno 2022, succede oggi. La piattaforma streaming ha annunciato le nuove offerte per la stagione 2023/2024, dietro cui si nasconde il solito ...