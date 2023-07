Car Wash | l' installazione weather specific di Lexus LBX

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Oggi e domani a Palazzo Bovara a Milanooffre refrigerio a passanti e clienti per presentare in anteprima il suo nuovo sport utility compatto

...Blazblue Crosstag Battle Bleeding Edge Blinx Book of Demons Bramble Broken Age Brutal Legends...Eternity Complete Edition Pillars of Eternity II Planet of Lana Pony Island Potion Craft Power...Non potevano mancare a richiamare il pubblico maschile le specialiste del sexy. Alle 13 il dj set di Toky e Alteria di Virgin Radio e alle 14 spettacoli di acrobazia aerea. A seguire la ...Esibizioni di acrobati e artiste Sul lungomare si esibiranno acrobati e artiste molto apprezzate dai bikers, come le specialiste del sexy. Alle 13 si inizierà a fare sul serio con il dj set ...

Autolavaggio Pisano Car Wash, trattamenti igienizzanti PagineGialle

Aperto al pubblico, l'evento di lancio del nuovo SUV compatto LBX di Lexus basta registrarsi al link nel nostro articolo ...Si scrive LBX (Lexus Breakthrough Crossover) ma suona come ‘la rivoluzione secondo Lexus’, tra valori e innovazione. È il nuovo modello che promette una nuova svolta della casa giapponese in Europa, p ...