Capitini | la Guerra del sale | il nero di Perugino e Burri e la Fontana Maggiore | il weekend di Gran Tour Perugia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) I luoghi di Aldo, un tuffo nel passato ai tempi delladel, lae un’originale lettura dei tarocchi e la mostra “” al centro dei prossimi appuntamenti con. SI inizia la sera di venerdì 21 luglio alle 21 con “Aldo. L’uomo della pace”, visita guidata dei luoghi che hanno fatto da sfondo alla vita straordinaria del filosofo, antifascista e antesignano della non violenza Aldo. Ilsi concluderà nel Borgo Bello dove nel 1961 proprio il “Gandhi italiano” fece partire la prima Marcia della Pace-Assisi per dire “no” a ogni forma di ...

...in Ucraina che in Russia stiamo assistendo a un fenomeno antimilitarista di diserzione dalla. In vista di una riedizione del libro di AldoLe tecniche della nonviolenza , alcuni anni ......del racconto militare e fornire al pubblico una visione a 360 gradi di come si possono raccontare lae la strategia militare. Durante la prima giornata sono intervenuti Paolo, già ......del racconto militare e fornire al pubblico una visione a 360 gradi di come si possono raccontare lae la strategia militare. Durante la prima giornata sono intervenuti Paolo, già ...

Festival di Spoleto, Aldo Capitini ospite del talk show sulla Guerra di ... Umbria 24 News

I luoghi di Aldo Capitini, un tuffo nel passato ai tempi della Guerra del sale, la Fontana Maggiore e un'originale lettura dei tarocchi e la mostra “Nero Perugino Burri” al centro dei prossimi appunta ..."Ogni traguardo è un punto di inizio", questa la frase scritta sugli attestati di merito consegnati dal sindaco Luca Benesperi alle eccellenze del Capitini. Sono nove in tutto i premiati: un ragazzo e ...