Caos in Serie B | sarà necessaria una modifica al calendario?

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Sette sono le squadre coinvolte in una delle più clamorose vicende sportive degli ultimi anni. Quello che sta sconvolgendo laB è unche ha ben pochi precedenti e che, verosimilmente, modificherà sia ilche l’inizio del torneo. Il Lecco del patron Di Nunno ha conquistato la promozione sul campo ma ora rischia di ripartire addirittura dalla Terza Categoria. La Reggina, invece, dopo aver ricevuto già tre punti di penalizzazione nello scorso campionato, sembra non aver rispettato i limiti di pagamento all’Erario, che per la Federcalcio dovevano essere regolarizzati entro il 20 giugno. A sperare in una “seconda” chiamata dallacadetta, quindi, sono il Brescia, retrocesso tramite il play-out, e il Perugia, classificato terz’ultimo l’anno scorso. Anche Benevento, SPAL e Foggia sperano in un ...

Per laB si prospetta il, sia per i tempi della giustizia amministrativa si chi sovapporranno a sovrapporre a quelli del calendario (la prima giornata era fissata al 19 agosto, ma slitterà). del Lecco sono scesi in strada per protestare contro la decisione pervenuta riguardo l'esclusione della società dallaB Il Consiglio Federale si riunisce in anticipo per mettere ordine al...

D'Agostino ha commentato anche il caos relativo alla Serie B, che potrebbe slittare a causa dell'incertezza legata alle iscrizioni delle squadre: "La stessa domanda mi viene fatta da quindici anni, ed ...Dopo SPAL e Foggia, anche il Benevento ha presentato domanda di riammissione in Serie B: il campionato cadetto sembra investito dal caos.