Can Yaman e Francesca Chillemi | il primo Video insieme sul set di Viola come il Mare 2 spegne i rumors

Sul profilo ufficiale di Qui Mediaset e LuxVide è stato pubblicato uno scatto dal set della nuova stagione della popolarissima fiction; nella foto si vedono i protagonisti Francesca Chillemi, Can Yaman e Giovanni Nasta. La serie tv Viola Come Il Mare 2 è una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con RTI, prodotta da Luca Bernabei e andrà in onda prossimamente su Canale 5.

Can Yaman e Francesca Chillemi sul set di Viola come il mare 2 Mediaset Infinity

Can Yaman e Francesca Chillemi appaiono fianco a fianco sul set della seconda stagione di Viola come il Mare. Pace fatta tra i due attoriIn corso le riprese di "Viola come il mare 2": uno scatto dal set con Can Yaman e Francesca Chillemi. I nuovi episodi andranno in onda prossimamente su Canale 5.