Campagna Abbonamenti Napoli 2023 24 | Annunciate Date e Prezzi

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ilannuncia la data di inizio dellaper la stagione/24 e rivela i. Scopri le novità, ledi vendita e i dettagli sui diversi tipi di. NOTIZIE CALCIO. Ilha annunciato l’avvio dellaper la stagione/24, la stagione in cui la squadra indosserà la maglia con il tricolore cucito sul petto. La società partenopea ha svelato che lainizierà venerdì 21 luglio, con diverse novità in programma. Nei primi giorni di vendita, gli abbonati della stagione 2022/23 potranno usufruire della promozione “Campioni”, con un diritto di prelazione sul proprio posto. La vendita libera degli ...

Campagna Abbonamenti 2023/24 SSC Napoli

Settimana dopo settimana abbiamo cantato a squarciagola di avere un sogno nel cuore. L'abbiamo inseguito, abbiamo lottato per raggiungerlo tutti insieme contro ogni pronostico. L'abbiamo conquistato e ...Parte la Campagna Abbonamenti 2023/2024, ti aspettiamo al Maradona.