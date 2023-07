Camionista perde la pazienza | così forza il blocco stradale degli eco gretini

"Diversi i casi - dice ancora Galano - di chii sensi per strada o nel proprio domicilio. Di ... MORTI, FORSE PER CALDO, UN OPERAIO E UNSi sospetta che sia morto, per colpa del caldo ...La strada è bloccata dagli eco attivisti di Ultima Generazione e questa volta ilche se li ritrova davanticompletamente la pazienza. Come mostra questo filmato l'uomo scende dal veicolo, prova a spostarli e li minaccia di prenderli a pugni. Ma essi non demordono. ...Hanno bloccato una strada a Stralsund, in Germania. Ilha così deciso di reagire contro gli attivisti di 'Ultima generazione' che da tempo utilizzano metodi non ortodossi per protestare contro l'inerzia davanti al cambiamento climatico. L'uomo, ...

Germania, camionista attacca e investe attivisti di Ultima generazione TGLA7

DOLO - Un incidente che ha coinvolto due autoarticolati si è verificato oggi, lunedì 17 luglio, poco prima delle 13.45, al chilometro 373+300 ovest della A4, in direzione Milano.Si è fermato nella convinzione che avessero bisogno di aiuto. Ma era soltanto uno stratagemma per aggredirlo, sequestrarlo, derubarlo e abbandonarlo narcotizzato lungo la via Tiburtina. Un incubo lung ...