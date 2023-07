Call of Duty Modern Warfare 3 | Leak conferma il titolo del prossimo capitolo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Nonostante una serie diche hanno anticipato l’annuncio, oggi giunge una, seppur non intenzionale, da parte di Activision riguardo al nome deldella celebre serie sparatutto:of3. Secondo quanto riportato dall’insider Tom Henderson, alcuni utenti hanno pubblicato immagini legate al gioco e Activision ha prontamente agito con uno strike per violazione del copyright, citando il nome del prodotto nella notifica DMCA. Sviluppo e supporto da parte di vari studi Come suggerito da Henderson e Jason Schreier di Bloomberg, ilè attualmente in sviluppo presso gli studi di Sledgehammer Games. Tuttavia, sembra che il team stia ricevendo supporto da vari altri studi ...

Activision Blizzard Activision Blizzard è una società americana che produce e distribuisce videogiochi, tra cui il famoso "of". L'azienda è finita nel mirino di Microsoft , ma l'...... La famosa serie sparatutto in prima personaofè nota per la sua intensa e coinvolgente esperienza di gioco. Una delle caratteristiche che colpisce frequentemente è il grado di realismo rappresentato negli ambienti di gioco, nelle ...

