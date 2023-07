Calendario tuffi | Mondiali 2023 | orari 20 luglio | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Domani, giovedì 20, andrà in scena la settima giornata deineidi Fukuoka (Giappone). Una rassegna iridata prestigiosa non solo per le medaglie in palio, ma anche la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Come da regolamento, finalisti e finaliste delle gare individuali e le prime tre coppie del syncro, ovvero quelle che conquisteranno le medaglie, otterranno il pass per la rassegna a Cinque Cerchi. Sarà il trampolino tre metri femminile a catalizzare l’attenzione nella prima parte della giornata con i preliminari dove le atlete saranno chiamate a centrare il passo per le semifinali, riservato alle migliori 18. Nella giornata del 21è previsto l’atto conclusivo, il cui accesso si tradurrà nel pass a Cinque Cerchi. Un qualcosa che ha già conquistato Chiara ...