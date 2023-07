Calendario nuoto artistico | Mondiali 2023 | orari 20 luglio | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Si svolgeranno domani altre gare diaidi Fukuoka (Giappone). Dopo le finali del solo libero maschile e solo libero femminile di oggi, ildi giovedì 20prevede la disputa di un preliminare e un’altra finale. La giornata di domani comincerà alle ore 3:00 con i preliminari del libero a squadre,in cui per l’Italia scenderanno in acqua Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino. Il momento più atteso di giovedì sarà però la finale del doppio libero femminile, prova inalle ore 12:30 e che vedrà al via anche le italiane Linda Cerruti/Lucrezia Ruggiero. Questa coppia azzurra cercherà di conquistare ...

Il Settebello batte con il punteggio di 24-6 il Canada ai Mondiali di nuoto di Fukuoka 2023. Secondo successo nel gruppo B per gli uomini di Sandro Campagna, primato e quarti di finale ipotecati ai ...Il conto alla rovescia sta per scadere. Dal 23 al 30 luglio i Mondiali di nuoto in piscina di Fukuoka (Giappone) saranno tra gli eventi principali di questa estate sportiva. La rassegna iridata sarà u ...