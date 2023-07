Calenda | “Roma è peggiorata con Gualtieri rispetto alla gestione Raggi I media con lui sono molto più clementi”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) “Non avrei mai pensato di scriverlo:è ulteriormenteed è innegabile che isiano conmapiù”. Se qualcuno non conoscesse l’autore di questo tweet, con ogni probabilità non lo indovinerebbe mai. A scriverlo è infatti stato uno dei più insospettabili, perché tra i maggiori critici dell’ex sindaca M5s. E invece, ora, Carloin qualche maniera rivaluta l’amministrazione della prima sindaca donna della Capitale. L’occasione arriva da un guasto mattutino lungo la linea A della metropolitana diche ha determinato ritardi e problemi al servizio di trasporto nella Capitale. L’ultima ...

... i Muse si sono confermati ancora una volta, ieri sera alla Stadio Olimpico di, una delle ... Un po' come avviene per Renzi e, anche le tematiche dei Muse vengono tirate per la giacchetta ...Osimhen è stato accompagnato in Trentino dal suo agente, Roberto, per iniziare la trattativa sul rinnovo. Non ci sono offerte "irrinunciabili", e sono partiti i primi approcci col presidente ...L'attaccante nigeriano ha raggiunto il ritiro trentino con il suo manager Roberto

Calenda: “Roma è peggiorata con Gualtieri rispetto alla gestione Raggi Il Fatto Quotidiano

Mercoledì, 19 luglio 2023 Home > aiTv > Paita (Iv): Noi su salario minimo coerenti, forse Calenda ha cambiato idea per seguire M5s e Schlein (Agenzia Vista) Roma, 19 luglio 2023 "noi sul salario ...Roma, 19 lug (Adnkronos) – “Vorrei fare un appello personale a Giorgia Meloni. In questi mesi abbiamo sempre portato avanti un’opposizione responsabile. Abbiamo sostenuto i provvedimenti del Governo c ...