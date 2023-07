Caldo torrido? Meno condizionatori | più canapa

Leggi su fmag

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Siamo sotto la morsa del. L’Italia, come previsto fin da marzo, per gli effetti dovuti al fenode “El Niño”, sta sperimentando, da giorni, temperature fino a 45 gradi con sette centri urbani, in allerta massima, rientrati nel bollettino del ministero della Salute che monitora le ondate di calore. Un cane che si morde la coda: piùsignifica più aria condizionata e, quindi, più emissioni. All’aumentare delcresce, inevitabilmente, la domanda di climatizzazione negli edifici per resistere all’effetto di surriscaldamento interno delle abitazioni. Se fuori, infatti, la temperatura è insopportabile, non va meglio nelle nostre case che, per le qualità dei materiali edilizi, attraggono e trattengono il calore dei raggi solari che poi rilasciano lentamente durante la notte, ...