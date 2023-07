Caldo torrido | l’appello di Iannace al Governo | stop attività lavorative a rischio

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“In questi giorni sto ricevendo diverse telefonate di persone che hanno avuto malori a causa di queste alte temperature. Alcune di queste persone lavorano nel settore dell’edilizia ed altre nel settore dell’agricoltura. Come medico – afferma il senologo Carlo, primario della Breast Unit dell’Ospedale Moscati di Avellino – mi appello alnazionale affinché dia loallenelle ore più calde su tutto il territorio nazionale. Ad oggi solo alcune Regioni hanno emesso ordinanze, in vigore fino al 31 agosto, che vietano il lavoro in condizioni di esposizione al sole ed al calore tra le ore 12:00 e le ore 16. Debbo dire però – continua– che diversi imprenditori, indipendentemente dalle ...

Pesci a rischio in molti laghi e lagune italiane Negli stagni dell' Oristanese ile l'assenza di manutenzioni rischiano di favorire la proliferazione delle alghe che riducono l'ossigeno a disposizione dei pesci. Situazione analoga nella laguna di Orbetello , dove già ...Climain Calabria dove, come da previsioni, non si attenua l'ondata. Ieri le massime nei cinque ... Ilasfissiante ha anche spinto il garante regionale dei diritti delle persone detenute ...Con ildi questi giorni 'le persone che vogliono fare sport devono seguire alcune raccomandazioni, semplici ma indispensabili, e usare il buonsenso'. In particolare, 'questa settimana ...

Caldo torrido, Mercalli smonta le fake news: “Ma quali ‘corsi e ricorsi’ Il Fatto Quotidiano

Allarme rosso in Europa. La Germania sta valutando se seguire l'esempio della Spagna e introdurre la «siesta» per far fronte all'ondata di caldo torrido che sta facendo salire le temperature in tutto ...in quanto è dal 2017 che l'Inps ha riconosciuto la possibilità di richiedere la cassa integrazione ordinaria in caso caldo torrido che supera i 35 gradi. (Money.it) Caldo record in Italia, quando si ...