Caldo torrido e afa | i consigli del dottor Iannace

... evitando un'insolazione o di sentirsi male per colpa deldi questi giorni...di manutenzione in particolare non va l'aria condizionata e di questo gli utenti si lamentano e gli autisti si rifiutano di guidare per ore autobus senza aria condizionata con questo. ...Una giornata di" come ieri, come oggi " costa al lago di Como un centimetro, pari a un milione e mezzo di metri cubi d'acqua evaporati. Per una regione, la Lombardia, che da inizio anno sta camminando ...

Caldo torrido, Mercalli smonta le fake news: “Ma quali ‘corsi e ricorsi’ Il Fatto Quotidiano

dopo giorni e giorni trascorsi per strada sotto il caldo torrido. Una volta sotto l'acqua - stando sempre al loro racconto - il 58enne sarebbe stato colpito da un malore. Questa ricostruzione dei ...A rendere più difficili le operazioni di spegnimento il caldo torrido e i forti venti. Resta preoccupante la situazione vicino alla cittadina di Loutraki ...