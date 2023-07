Caldo | temperature record in Italia | a Roma oltre 42° | in Sicilia picco di 47° - Oggi bollino rosso in 23 città - Toccato il picco dei

Leggi Anchein salita: martedì bollino rosso in 20 città, mercoledì in 23 18 lug 23:11 A Roma martedì toccati i 42 gradi: non era mai successo La colonnina di mercurio a Roma ...Sarà attivo da oggi alle 14. L'anticiclone Caronte infiamma la Penisola, da domani il Nord respira L'Italia soffoca. Ilafricano di questo periodo, conrecord superiori a 40 gradi al centro, al sud e sulle isole, raggiungerà il suo apice oggi, mercoledì 19 luglio, con 23 città da bollino rosso, il ...Leggi anche Meteorologia, ondata die previsioni da bollino rosso sull'Italia - L'onu: 'Peggiorerà, il mondo si prepari' - Roma sorvegliata speciale Non c'era internet, l'...

Caldo record oggi, a Roma sfiorati i 43 gradi. Inps: «Con temperature sopra i 35 si può chiedere la cig» Corriere della Sera

Ma la situazione di caldo straordinario in cui ci troviamo ci porta a riassumere ... È bene inoltre evitare i bruschi contrasti di temperatura e non esagerare con l’attività sportiva, e comunque ...Meteo: caldo intenso probabilmente fino al termine di luglio, agosto meno eccessivo secondo le ultime proiezioni dei modelli stagionali ...