Caldo record in Italia | oggi 23 città da bollino rosso | 1500 numero per emergenza

L'indicazione è quella di non far uscire gli anziani. Le cure Meglio a casaNuova giornata dominata dalafricano e dall'afa in Italia, con un lungo elenco di città da bollino rosso per l'hot storm ... come si può intuire anche dal livellodei consumi elettrici. ...L'Italia soffoca. Ilafricano di questo periodo, con temperaturesuperiori a 40 gradi al centro, al sud e sulle isole, raggiungerà il suo apice oggi, mercoledì 19 luglio, con 23 città da bollino rosso, il ...

Quando finisce il caldo record in Italia: le ultime previsioni. Onu: “Ondate sempre più intense” QUOTIDIANO NAZIONALE

Il meteo in Italia sta vivendo un periodo di calore estremo, con temperature che stanno raggiungendo livelli record in molte regioni, in particolare nel ...La bolletta dell'energia elettrica si impenna per il caldo: l'estate del 2023 sta portando un'ondata di calore implacabile, con temperature che hanno ...