Caldo record e salute mentale | gli esperti | «Nel 2090 i crimini violenti aumenteranno del 5% per il cambiamento climatico»

(Di mercoledì 19 luglio 2023) I colpi di calore non sono l’unico danno fisico legato alche bisogna tenere d’occhio in questi giorni in cui l’anticiclone Caronte fa schizzare la colonnina di mercurio oltre i 40 gradi. A soffrire è anche la mente. Le temperature eccessive mettono in difficoltà il sistema cognitivo, rendendoci, sostanzialmente, un po’ più stupidi. Non solo: questa difficoltà a ragionare è legata a un aumento dell’aggressività, della violenza e della criminalità. Come se non bastasse, il forteaumenta i livelli di ansia in chi già ne soffre, così come acuisce i sintomi depressivi, e coincide con un incremento dei tentativi di suicidio. Così, mentre Caronte raggiunge il suo picco in tutto il Paese, con il Nord che intravede il refrigerio dei temporali in arrivo nei prossimi giorni, e il Sud che invece potrebbe continuare a boccheggiare, è importante stare ...