Caldo | Nursing Up | ' +20% accessi in pronto soccorso | rischio congestionamento'

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Milano, 18 lug. (Adnkronos Salute) - Con l'emergenzaitaliani sono "a", per i "frequenti malori" che nelle grandi città fanno registrare fino al "20% in più diai. Una media che va dalle 120 alle 160 presenze al giorno negli ospedali con maggiore bacino di utenza", secondo i dati riferiti dal sindacato infermieriUp. "I nostri referenti regionali, con cui siamo in stretto contatto - informa il presidente Antonio De Palma - ci comunicano che la situazione deinon è ancora critica, ma naturalmente comincia ad appesantirsi, soprattutto in realtà come quelle della Capitale dove, oltre agli anziani che affollano ...

Emergenza caldo. De Palma (Nursing Up): “Ps a rischio ... Quotidiano Sanità

ROMA 18 LUG 2023 - «Il 20 per cento in più di accessi ai pronto soccorsi, una media che va dalle 120 alle 160 presenze al giorno negli ospedali con maggiore bacino di utenza: sono i recenti dati legat ...