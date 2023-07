(Di mercoledì 19 luglio 2023) Milano, 18 lug. (Adnkronos Salute) - Con l'emergenzaitaliani sono "a", per i "frequenti malori" che nelle grandi città fanno registrare fino al "20% in più diai. Una media che va dalle 120 alle 160 presenze al giorno negli os

... possono ora essere riattivate per far fronte all'insidia del grande. Apprezziamo, da parte ...Up - ccLa questione THAAD rappresenta un dossierdelle relazioni sino - coreane, in quanto il ... quando si è opposto alAct , legge voluta dal Partito Democratico di Corea. In sostanza, gli ...... possono ora essere riattivate per far fronte all'insidia del grande. Apprezziamo, da parte ...Up - cc

Emergenza caldo. De Palma (Nursing Up): “Ps a rischio ... Quotidiano Sanità

ROMA 18 LUG 2023 - «Il 20 per cento in più di accessi ai pronto soccorsi, una media che va dalle 120 alle 160 presenze al giorno negli ospedali con maggiore bacino di utenza: sono i recenti dati legat ...Milano, 18 lug. (Adnkronos Salute) – Con l’emergenza caldo i pronto soccorso italiani sono “a rischio congestionamento”, per i “frequenti malori” che nelle grandi città fanno registrare fino al “20% i ...