Caldo | Loconia 45 | 3 gradi Una trasversale dal foggiano allo Ionio oltre i quaranta Caronte

La prima metà della giornata avrebbe fatto dire a Lino Banfi 'Madonna benedetta dell'Ingoroneta' perché proprio lì, all'Incoronata, fiume Cervaro, si è fermato Caronte: 42,7 gradi. A42,5 ed in varie altre località del foggiano tra cui Manfredonia si è andati oltre i quaranta. Così come in località del tarantino.In alcune località della Puglia si sono superati i quaranta gradi già in mattinata. Le 'solite' Cerignola, Canosa di Puglia ead esempio ma i 42,8 gradi di Palagiano alle 11 hanno costituito il primato regionale delle temperature del mattino. Chissà se sia destinato ad essere il dato più rilevante della giornata o se ...

Puglia, caldo: Loconia, anche oggi oltre i 43 gradi Noi Notizie

Dopo i 43,4 gradi i 43,1 di oggi. Loconia, borgata nella Bat, fa registrare ancora una volta la temperatura da febbre altissima in queste ore in cui l’anticiclone Cerbero imperversa in buona parte del ...Loconia 43,4 gradi alle tre del pomeriggio. La temperatura più alta rilevata oggi in Puglia stando a quanto diffuso dal dipartimento della protezione civile (da cui traiamo l’immagine di home page).