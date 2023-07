Caldo killer a Bacoli | muore di infarto a 29 anni Picchiati gli operatori del 118

Sos topi per il mix- rifiuti Colpo di calore: Olindo muore nel panificio davanti agli occhi della moglieIl 62enne di origine balcaniche si trovava all'interno dell'abitacolo del ..., temperature record e il solito allarme catastrofista: la fine del mondo si avvicina. Ma non tutti la pensano così. Certo, il riscaldamento globale è difficile da mettere in discussione.È cosa nota: il grandà alla testa. Rende irritabili nel migliore dei casi, ma talvolta spinge le persone a ... colpita in modo drammatico dall'ondata di afa -. Ci troviamo sulla ...

Caldo killer, Cruciani sbrocca: “40 gradi a luglio sono normali” Nicola Porro

MONSANO - Dramma questa mattina nel cantiere di Amazon in zona Coppetella. Un operaio è stato stroncato da un malore. Inutili purtroppo i soccorsi. L’allarme è stato lanciato ...Con la colonnina di mercurio in costante salita negli ultimi giorni in Italia, aumentano le richieste di soccorso al 118 e preoccupa il numero crescente di decessi per arresto cardiaco improvviso a ...