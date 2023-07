Caldo | Fratoianni | ' domani tavolo al ministero Lavoro | ci sono voluti morti e giorni'

ha poi parlato delle condizioni di lavoro di molti lavoratori sfruttati. "Il nostro Paese è attraversato in questi giorni da un'ondata incredibile di, e nei prossimi giorni saranno ...'Il nostro Paese è attraversato in questi giorni da un'ondata incredibile di, e nei prossimi giorni saranno raggiunti livelli di temperatura mai visti in Italia. Già nei ... Nicola, ...Uno sciopero di metà luglio, con questoe in queste condizioni, non è uno sciopero che fa ... Eche ha fatto Nulla', ha detto il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola, ...

Ultimo'ora: Caldo: Fratoianni, 'domani tavolo al ministero Lavoro, ci ... La Svolta

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Domani al ministero del Lavoro tavolo su emergenza caldo con imprese e sindacati. Meglio tardi che mai. Comunque la tempestività governo Meloni è imbarazzante: ci sono vol ...OGGI È LA ‘GIORNATA EUROPEA DELLE VITTIME DELLA CRISI CLIMATICA GLOBALE’: TRE MORTI DI CALORE SUL LAVORO NEGLI ULTIMI DUE GIORNI. E LA MELONI PENSA A DIFENDERE I SUOI CAMERATI! Due morti sul lavoro pe ...