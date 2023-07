Caldo | Consulcesi | “Insieme a smog mix micidiale | +20% adesioni ad Aria pulita”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tortorella: "Preoccupa il possibile impatto sulla salute, specie dei fragili" “Siamo molto preoccupati dell’impatto che questo mix diestremo e inquinamento atmosferico può avere sulla salute degli italiani, specialmente la popolazione più fragile. In letteratura scientifica ci sono numerose evidenze che collegano questococktail all’aumento di problemi a carico dell’apparato respiratorio e cardiovascolare, come asma, polmoniti, broncopneumopatia cronica ostruttiva e anche infarto, ictus e altri tipi di coronaropatie. E sempre più italiani se ne stanno rendendo conto. Non è un caso se nell’ultima settimana abbiamo registrato un aumento di ben il 20% dellealla nostra azione collettiva ‘’. Così Massimo Tortorella, presidente, ...

Caldo, Consulcesi: "Insieme a smog mix micidiale, +20% adesioni

