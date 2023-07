Caldo | Coldiretti denuncia | solo 32 | 5 mq per abitante di verde in città italiane

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Contro iltorrido che assedia lel’Italia dispone di appena 32,5 metri quadrati diurbano rinfrescante per, in una situazione di cambiamenti climatici con ondate di calore sempre più intense e persistenti. Questa ladicommentando i dati Istat in riferimento al record di allerta da bollino rosso in ben 23 capoluoghi con l’Italia che spinge la fuga degli italiani al mare ed in campagna dove le temperature sono fino a 3 gradi inferiori grazie all’azione delle piante coltivate. Poche aree versi nelleNon è un caso che tra lepiù bollenti ci sono infatti la Capitale Roma con 16,9 metri quadrati dipro capite, Firenze con 25,4, Torino con 23,7 Bologna ...

Ilfavorisce la rapida maturazione delle produzioni agricole nei campi che devono essere raccolte ... E' quanto afferma lanel sottolineare che le alte temperature ostacolano le ...Le scottature da, spiega, danneggiano in maniera irreversibile frutta e verdura, fino a renderle invendibili. In Piemonte, nel Pinerolese, il distretto frutticolo più importante ...Ilrecord nelle città roventi spinge le ultime partenze di luglio Salgono a 15,6 milioni gli ... nonostante il caro prezzi, È quanto emerge dall'analisi/Ixè per il primo weekend di ...

Caldo, Coldiretti: raccolta a rischio se si ferma il lavoro con cig TGCOM

Tempeste e nubifragi, grandine al Nord: in Sicilia si arriva a 46 gradi. Perdite ingenti per le coltivazioni, ma anche per il turismo. Si sceglie sempre ...Mele e pere bruciate dal caldo torrido in Piemonte; angurie, meloni e pomodori compromessi in Sardegna. E persino la prossima vendemmia è a rischio."È l'allarme lanciato dalla Coldiretti in relazione ...