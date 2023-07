...(Ast) diha predisposto delle azioni organizzative per rafforzare la risposta alle richieste di assistenza sanitaria, in particolare per i soggetti vulnerabili, in queste giornate di...Oggi il picco del, le 23 città bollino rosso Per mercoledì 19 luglio , le città da bollino rosso sono, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Campobasso, Firenze, ...Il grandenei prossimi giorni sarà i n attenuazione al nord Italia. Secondo il bollettino sulle ondate ... Allerta massima (bollino rosso) per domani nelle seguenti città, Bari, Cagliari, ...

Caldo: Ancona terzo giorno con bollino rosso,fino al 21 luglio Euronews Italiano

Ci si avvia verso il weekend e la morsa del caldo sembra dare una leggera tregua ... Le 18 città ancora da bollino rosso giovedì e venerdì sono Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, ...L'Azienda Sanitaria Territoriale (Ast) di Ancona ha predisposto delle azioni organizzative per rafforzare la risposta alle richieste di assistenza sanitaria, in particolare per i soggetti vulnerabili, ...