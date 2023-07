Caldo a Firenze | le blatte invadono il centro | assalto a bar e negozi

Si tratta di nuovi esemplari, più grossi e più rapidi nel riprodursi. Escono dalle fogne ed entrano in ristoranti e boutique. Il biologo: 'Sono portatori di malattie, il fenomeno è sottovalutato'"E le stragi a Roma,, Milano. Riina e i Corleonesi che pensavano di piegare lo Stato, ... Eravamo un confine, sdraiato in mezzo al Mediterraneo. "La mafia, quella che uccise Pio La Torre, ...... un numero per chiedere informazioni sul, per ricordare le precauzioni da osservare, ma anche ... sono: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia,, ...

Caldo record, bollino rosso in 23 città: Roma, Napoli, Firenze, Torino. La lista completa ilmessaggero.it

La morsa del caldo fa impennare le temperature in un'Italia `rovente´ da Nord a Sud, dove si attende per oggi un nuovo picco, con 23 città da bollino rosso. Il caldo africano raggiunge il ...