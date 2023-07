Caldo a Bergamo | tregua in arrivo | nell’ultima settimana 26 accessi al Pronto Soccorso

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 19 luglio 2023). Una buona notizia c’è: secondo il bollettino di Arpa Lombardia, quella di mercoledì 19 luglio sarà l’ultima giornata contraddistinta da un “forte disagio da calore” con temperature massime comprese tra i 33 e i 36 gradi. Non che da giovedì in poi ilsarà un ricordo, ma il disagio dovrebbe scendere da “forte” a “moderato”. Al tempo stesso, in concomitanza della grande ondata di calore di questi giorni, neidella provincia la sensazione è che ci sia un maggiore afflusso di pazienti anziani e fragili. “Anche se da un punto di vista diagnostico non si assiste a una variazione sostanziale rispetto al mese di giugno – precisano dall’ospedale Papa Giovanni di-. Dal raffronto tra la11-17 giugno e quella dell’11-17 luglio sono mediamente 4 al ...