(Di mercoledì 19 luglio 2023) "Più di trecentodi, tra mucche, vitelli e cavalli sono senz', se non si interviene subito finiranno male": a dirlo all'ANSA è Laura Sabbatini, giovane allevatrice di Macereto di ...

"Più di trecento capi di bestiame, tra mucche, vitelli e cavalli sono senz'acqua, se non si interviene subito finiranno male": a dirlo all'ANSA è Laura Sabbatini, giovane allevatrice di Macereto di ......ai fattori climatici " sostiene Amato - le abbondanti precipitazioni prima e ilintenso poi ... che vanta una produzione di 3 milioni annui,imprese agricole impegnate nella coltura e un ...Con l'ondata diestremo in corso - sottolinea Consulcesi - si amplificano anche gli effetti ... L'iniziativa di Consulcesi è aperta ai residenti di oltre 3.Comuni italiani in cui la Corte ...

Caldo: 300 capi di bestiame senza acqua nel Maceratese Euronews Italiano

"Più di trecento capi di bestiame, tra mucche, vitelli e cavalli sono senz'acqua, se non si interviene subito finiranno male": a dirlo all'ANSA è Laura Sabbatini, giovane allevatrice di Macereto di ...Le temperature da record toccate in queste ore anche a Cerignola stanno creando forti disguidi. Nelle ultime ore in quasi ...