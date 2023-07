Calciomercato Napoli | tutte le trattative a centrocampo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L'addio di Kim è ormai formalizzato, così come l'arrivo di Gollini come vice Meret, ma poco altro si è mosso in questo primo mese diper il. De Laurentiis è stato molto impegnato nella scelta del dopo Spalletti, con panchina finita poi a Rudi Garcia e proprio con il tecnico...

Ricordate cosa si diceva del mercato dello scorso annoOra si presenta una nuova opportunità, che potrebbe fare al caso suo e del, la MLS. Chiama il Los Angeles FC, squadra in cui gioca già Chiellini e proprio un suo connazionale, Carlos Vela (il ...Mediamonitor.it ha indagato quali sono stati i personaggi protagonisti delpiù citati ... Rudi Garcia, chiamato a sostituire Spalletti nelneo - scudettato, e l'attaccante juventino ...

Calciomercato Napoli, Lo Celso apre agli azzurri: la distanza con il Tottenham CalcioNapoli24

ma il Napoli non intende comunque spenderlo tutto per un solo giocatore. Per questo, secondo calciomercato.com, si sta facendo strada la candidatura di Kostantinos Mavropanos dello Stoccarda. Il ...Perché l’agente Calenda chiede una consequenzialità sull’ingaggio in rapporto a quella valutazione. Mentre il Napoli attualmente è disposto ad alzare lo stipendio al suo cannoniere fino a 6,5 milioni ...