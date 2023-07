Calciomercato Milan | ufficiale l’arrivo di Reijnders | contratto fino al 2028

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Firmato ildel centrocampista olandese Ilha annunciato “di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Tijjanidall’AZ Alkmaar. Il centrocampista olandese ha firmato uncon il Club rossoneroal 30 giugno”, rende noto il club rossonero. Nato a Zwolle il 29 luglio 1998, Tijjani cresce nel Settore Giovanile del Twente, squadra con la quale giocaal 2015 per poi rientrare per una stagione al PEC Zwolle dove debutta in Prima Squadra il 13 agosto 2017 (Zwolle-Roda JC 4-2); la stagione seguente si traferisce all’AZ Alkmaar dove disputa due campionati con la squadra Under 21 prima di esordire in Prima Squadra. In Eredivisie conta 105 presenze con 9 reti e 11 assist. Il 29 maggio 2023 viene ...

Commenta per primo Domani, giovedì 20 luglio, alle ore 14.30 presso il Centro Sportivo di Milanello, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Tijjani Reijnders, nuovo acquisto delROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso ...Reijnders (LaPresse) -. ItAcquisto importante per ilche, piano piano, si sta rinforzando per avere un ruolo da protagonista nel prossimo campionato. Dopo Loftus - Cheek, Pulisic, ...

(Pianeta Milan) Ne parlano anche altre testate Molto vicino il prossimo colpo di calciomercato del Milan. Il calciatore è già in viaggio verso l’Italia per firmare con i rossoneri Come riporta Sky ...Anche il Milan è al lavoro incessantemente per tappare i buchi lasciati dai vari addii e le premesse, in questo momento, non sono assolutamente negative. Dal calciomercato, i rossoneri di Stefano ...