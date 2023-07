Calciomercato Milan – Si complica la strada che porta a Gustav Isaksen

Paolo MaldiniNumero tre storico del, Paolo Maldini ha legato la sua carriera calcistica aled è stato uno dei giocatori più importanti del calcio italiano. Con la maglia rossonera ha ...Quando il mio agente mi ha detto che ilera interessato a me, ero emozionato e felice. Ero contento che un Club del genere si fosse interessato a me e quindi la scelta per me è stata molto ...Quando il mio agente mi ha detto che ilera interessato a me, ero emozionato e felice. Ero contento che un Club del genere si fosse interessato a me e quindi la scelta per me è stata molto ...

Calciomercato Milan, in arrivo Alex Jimenez dal Real Madrid: classe 2005 è un acquisto in prospettiva futura Il Milan chiude un colpo per il futuro. Come riportato Daniele Longo di Calciomercato.com, ...Theo Hernandez è solo l'ultimo della lista; il Milan, nella sua storia, ha sempre avuto terzini di grandissimo valore.