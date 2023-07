Calciomercato Milan – Danjuma | in arrivo il jolly d’attacco per Pioli

Il tutto per unda Champions e per una Milano da finale Champions. Milano candida, infatti, ... Oggi, secondo.com, giocherebbe così: Radunovic, Zappa, Dossena, Obert, AUGELLO; Di ...Le ultime notizie diin Serie A, le operazioni di Juventus, Inter,e non solo: tutte le trattative di mercoledì 19 luglioIntrigo Morata in Serie A. L'attaccante spagnolo vuole tornare in Italia e ...Le prime pagine -.it'Inter, così perdi i gol', questa l'apertura odierna della Gazzetta dello Sport. Thuram e (forse) Morata non possono bastare., due colpi allo sprint: ecco ...

Calciomercato – Il clamoroso scenario: “Lukaku in prestito al Milan” Pianeta Milan

Le ultime notizie di calciomercato in Serie A, le operazioni di Juventus, Inter, Milan e non solo: tutte le trattative di mercoledì 19 luglio Intrigo Morata in Serie A. L’attaccante spagnolo vuole tor ...Ricomincia la stagione e c'è subito un'amichevole di prestigio per il Valencia, con il Milan che osserva interessato. La squadra spagnola ha battuto infatti il Nottingham Forest anche se la testa del ...